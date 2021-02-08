 

Мнение: Про советских бабушек, самовары и выпечку…

08.02.2021, 3:20, Разное
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ТОП ЖЖ продолжает подсовывать «свежие» тексты про жизнь в СССР, которые уже выкладывались год или два назад.

Вот снова увидел фотографию бабушки и внуков.

И подпись: «самая простая сельская жизнь — с начищенным самоваром из ГУМа и фабричной выпечкой, якобы "только что из печи".

Это из текста «Постановочные фото «счастливой советской жизни».

Автор традиционно украл чужую фотографию, не назвав автора, не указав ссылку на источник… Хотя это довольно известная фотография Михаила Ивановича Савина, военного фотографа-документалиста,  который после войны, с 1946 по 1992 год работал в журнале "Огонёк"?

А еще могу сазать, что автор текста – грязнуля и никогда не ел домашней выпечки. Потому что только грязнуля убежден, что начищенными могут быть исключительно  «самовары из ГУМа». Ему и невдомек, что в деревнях самовары, которым даже десятки лет, всегда начищены, как вчера купленные.

А «фабричная выпечка», которую автор разглядел на фотографии Михаила Савина – в деревнях была обыденным делом. Когда летом я приезжал в деревню Метеска в Сабинском районе ТАССР, бабушка всегда баловала меня домашней выпечкой из печи…

Что касается постановочности фотографии, то в те времена не было цифровых фотоаппаратов, снимали на пленку. И прежде чем сделать кадр, его приходилось тщательно выстраивать….

К слову, у того же Михаила Сафина были и другие фотографии, репортажные.  Вот,   например (отсюда):

Источник: Ирек Муртазин



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