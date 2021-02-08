Алина: больше, чем лучшая – Личное мнение

08.02.2021, 3:16, Разное

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В Сети появились редкие фотографии Алины Кабаевой. Опубликовала их гимнастка Яна Батыршина. Эти фотографии опубликую и я, но сначала покажу мою любимую фотографию Алины.



Фото: Соцсети

Батыршина назвала Кабаеву «лучшей гимнасткой за всю историю».

Я не разбираюсь в художественной гимнастике и, в отличие от Батыршиной, не могу дать экспертную оценку гимнастке Кабаевой.

Как блогер, я могу залезть в Интернет, найти и перечислить награды и титулы Кабаевой:

Победительница летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России.

У Кабаевой — 2 медали Олимпийских игр, 14 медалей Чемпионатов мира и 25 медалей Чемпионатов Европы.



Алина Кабаева и Яна Батыршина. Фото: Инстаграм

Как думаете, почему к Кабаевой не липнет никакая грязь, никакой негатив, никакие гадости? Почему она — выше сплетен, слухов, домыслов, жёлтой, зелёной и серо-буро-малиновой прессы?

Почему лично у меня никогда не возникало желания сказать о ней что-то плохое? Почему, глядя на неё, у меня в голове — только хорошие мысли, а на языке — только хорошие слова? Почему мне вновь и вновь хочется привести её вам — в пример?

Всё просто: Алину — не сломаешь, она очень сильная. Таких женщин я люблю и уважаю.

Какие бы слухи ни распускали дебилы вокруг её имени, Кабаева — это, прежде всего, единственное олицетворение художественной гимнастики за всю историю этого вида спорта.

Она — не просто лучшая гимнастка. Она — больше, чем лучшая.

Лучшую рано или поздно можно подвинуть.

Алина — это лицо художественной гимнастики во всём мире, и этого у неё уже никто и никогда не отнимет.

Это абсолютно, неизменно и навсегда.



Фото: Соцсети

Может, в будущем и появится девочка, которая завоюет больше медалей, чем Кабаева, но олицетворением художественной гимнастики в глазах всего мира навсегда останется Алина.

Почему? А я даже и не знаю. Есть в этой девочке что-то очень сильно от Б-га, и это что-то словами объяснить не получится даже у меня.

А вам нравится Алина?

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