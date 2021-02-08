Мнение: МИД РФ “с удивлением ознакомился…”

08.02.2021, 2:40, Разное

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Как обычно актуальный советский плакат к актуальному комментарию МИД РФ к заявлениям Борреля https://colonelcassad.livejournal.com/6534766.html по итогам визита в Москву.

В МИД России заявили, что критические высказывания о России верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по прилёту в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве.

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — приводит ТАСС сообщение дипведомства.

Отмечается, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, что и было сделано.

«Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — добавили в МИД.

https://russian.rt.com/world/news/829971-mid-brorrel-rossiya – цинк

Если переводить с дипломатического на русский, Борреля назвали мальчиком на посылках.

PS. Ну и еще на тему актуальности советских плакатов.

Немецкое правительство сообщило НАТО о рекордных расходах на оборону, сообщает Das Erste.

Отмечается, что в 2021 году оборонительный бюджет ФРГ составит €53,03 млрд.

Таким образом, траты на оборону вырастут на 3,2% в сравнении с прошлым годом.

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Министерство обороны США в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ископаемых на ее поверхности. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в правительстве и в космической отрасли.

По их данным, со временем "взаимодействие гражданских ведомств с военными, как ожидается, будет распространено на защиту планируемых к созданию баз NASA на лунной поверхности, а также американских коммерческих операций, которые могут включать получение воды или полезных ископаемых" на Луне.

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Хедж-фонд с Уолл-стрит заработал $700 млн в результате «разгона» акций GameStop «бунтующими» трейдерами. Незадолго до того, как инвесторы на Reddit объявили войну крупным игрокам, он довел свою долю в сети магазинов видеоигр до 5%

Американский хедж-фонд Senvest Management LLC, управляемый Ричардом Машаалом и Брайаном Гоником, заработал почти $700 млн на сделках с акциями сети магазинов видеоигр GameStop, которые в январе из-за «бунта» розничных инвесторов за несколько дней выросли с $10 до $400, сообщила The Wall Street Journal.

И так далее.

Плакаты с канала "Communist Poster" https://twitter.com/CommunistPoster – каждый день один плакат (советский или зарубежный)

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