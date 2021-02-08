 

Мнение: МИД РФ “с удивлением ознакомился…”

08.02.2021, 2:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как обычно актуальный советский плакат к актуальному комментарию МИД РФ к заявлениям Борреля https://colonelcassad.livejournal.com/6534766.html по итогам визита в Москву.

В МИД России заявили, что критические высказывания о России верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по прилёту в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве.
«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — приводит ТАСС сообщение дипведомства.
Отмечается, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, что и было сделано.
«Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — добавили в МИД.

https://russian.rt.com/world/news/829971-mid-brorrel-rossiya – цинк

Если переводить с дипломатического на русский, Борреля назвали мальчиком на посылках.

PS. Ну и еще на тему актуальности советских плакатов.

Немецкое правительство сообщило НАТО о рекордных расходах на оборону, сообщает Das Erste.
Отмечается, что в 2021 году оборонительный бюджет ФРГ составит €53,03 млрд.
Таким образом, траты на оборону вырастут на 3,2% в сравнении с прошлым годом.

* * *

Министерство обороны США в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ископаемых на ее поверхности. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в правительстве и в космической отрасли.
По их данным, со временем "взаимодействие гражданских ведомств с военными, как ожидается, будет распространено на защиту планируемых к созданию баз NASA на лунной поверхности, а также американских коммерческих операций, которые могут включать получение воды или полезных ископаемых" на Луне.

* * *

Хедж-фонд с Уолл-стрит заработал $700 млн в результате «разгона» акций GameStop «бунтующими» трейдерами. Незадолго до того, как инвесторы на Reddit объявили войну крупным игрокам, он довел свою долю в сети магазинов видеоигр до 5%
Американский хедж-фонд Senvest Management LLC, управляемый Ричардом Машаалом и Брайаном Гоником, заработал почти $700 млн на сделках с акциями сети магазинов видеоигр GameStop, которые в январе из-за «бунта» розничных инвесторов за несколько дней выросли с $10 до $400, сообщила The Wall Street Journal.

И так далее.
Плакаты с канала "Communist Poster" https://twitter.com/CommunistPoster – каждый день один плакат (советский или зарубежный)

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / В гостях у Джона Ледженда и Крисси Тейген: экскурсия по их новому особняку с захватывающим видом на Лос-Анджелес

02.07 / Влад Соколовский назвал настоящую причину развода с Ритой Дакотой

27.06 / Мнение: День сурка на Донбассе

30.07 / США объявили о выводе из Германии трети из почти 35 тысяч своих военнослужащих

20.11 / Мнение: Дискуссия о выборах

28.01 / Испуганный Серёжа Шнуров – Личное мнение

10.08 / Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз

19.12 / Мнение: США закрывают консульства в Екатеринбурге и Владивостоке

10.08 / Мнение: Шанс (для Тихановской)

28.01 / Немецкое издание раскрыло причину страха НАТО перед советскими бомбардировщиками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска