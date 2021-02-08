Диетолог назвала полезные для артериального давления продукты
08.02.2021, 2:34,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Скорректировать артериальное давление, если у человека гипертензия не развилась как болезнь, а отклонения от нормы наблюдаются периодически, способны продукты, вырабатывающие оксид азота, считает диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, продукты, содержащие оксид азота, приводят к расширению сосудистой стенки и могут скорректировать небольшое повышение давления. Самыми действенными считаются свекольный и морковный соки. Об этом диетолог рассказала телеканалу «Звезда».
Профилактике гипертензии в долгосрочной перспективе могут поспособствовать орехи и семечки.
Эксперт рассказала, что к повышению артериального давления приводит употребление продуктов, в составе которых есть соль, а также подвергнувшихся обработке: варке, жарке, фритюру.
«Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе, кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность, и он выпьет кофе или чай крепкий либо какой-то напиток, энергетик – все это может тут же спровоцировать повышение артериального давления», – добавила врач.
Ранее врач назвал основные причины инфаркта в молодом возрасте.
Смотреть комментарии → Комментариев нет