Власти Дагестана рассказали о конфликте убитого в отделе полиции с росгвардейцами

08.02.2021, 2:34, Новости дня

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В правительстве Дагестана сообщили, что у убитого в отделе полиции Махачкалы экс-главы села Новокули Абакара Капланова «была давняя вражда» с двумя росгвардейцами из того же села, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

По данным пресс-службы врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства Капланова, передает РИА «Новости».

«Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД РФ по городу Махачкала», – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что у погибшего «была давняя вражда» с двумя росгвардейцами из того же села.

«Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела», – добавили в пресс-службе.

Ранее в Дагестане следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале, в отношении них возбуждено уголовное дело. В отделе полиции был убит бывший глава села Новокули в Дагестане. Троюродный брат бывшего главы села Новокули сообщил, что в Капланова выпустили 38 пуль. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Как уточняет Baza, выстрелов было 36 – два бойца ОМОНа выпустили по 18 пуль. Именно столько патронов находится в магазине табельного пистолета Ярыгина.