В ЕАЭС решили создать механизм противодействия санкциям

08.02.2021, 2:34, Новости дня

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В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет выработан механизм противодействия санкциям, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

«В последнее время экономика становится не менее жарким полем битвы, чем непосредственно военные действия. Не секрет, что сейчас такими мерами, как санкции, начинают пользоваться беспорядочно, – приводит слова Головченко ТАСС. – Это превратилось в такой инструмент, который используется без всякой особой доказательной базы, просто как одна из дубинок. Поэтому в рамках ЕАЭС будут вырабатываться механизмы, как противодействовать таким недружественным действиям в отношении одной из стран союза».

Премьер-министр Белоруссии рассказал, что белорусская сторона выносила на обсуждение свое особое мнение «по порядку применения мер в связи с экономическим давлением на одну из стран союза». «И наши позиции были учтены после жарких дискуссий. В этом плане можно сказать, что для Белоруссии заседание межправсовета было успешным и результативным», – сказал Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».

Говоря о готовности партнеров по ЕАЭС подержать Белоруссию и другие страны, к которым применяются санкции, Головченко отметил, что «для этого надо сначала выработать критерии и механизмы, такое поручение Евразийский экономической комиссии дано». «Но радует то, что партнеры нас слышат и понимают, что если мы блок, если мы союз, то, соответственно, воздействие или давление на одного из членов союза должно восприниматься как давление на всю организацию. Конечно, мы не военный союз, как ОДКБ, например, где эти механизмы существуют», – добавил он.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о возможности введения новых санкций против России. Ранее глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами.

В минувшую субботу канцлер Германии Ангела Меркель от имени ФРГ и ЕС пригрозила Белоруссии новыми санкциями. Ранее ЕС ввел три пакета санкций против Белоруссии. При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала страны Запада ужесточить и расширить режим односторонних санкций в отношении Минска.