 

“Вдохновленные львовянами”. В Кракове начнут посыпать парковые дорожки кофейной гущей

08.02.2021, 0:50, Новости дня
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В польском городе Краков по примеру Львова начнут посыпать парковые дорожки во время гололеда кофейной гущей. Об этом 6 февраля сообщило подразделение по вопросам озеленения в Кракове на своей странице в Facebook.

“Вдохновленные львовянами, также хотим экспериментально использовать кофейную гущу для посыпки дорожек и аллей в одном из парков Кракова”, – говорится в сообщении.

Ведомство призвало кафе города принять участие в этом эксперименте. Для этого необходимо связаться с подразделением.

https://www.facebook.com/zzm.krakow/posts/2760618604252356

1 февраля во Львове начали реализацию пилотного проекта, в рамках которого использовали кофейную гущу для борьбы с гололедом. Дорожки посыпали в парке “700-летие Львова”.

В Украине ежегодно зимой дороги посыпают смесью из песка и соли, в некоторых городах – бишофитом (магниевая соль, более экологичный, но более дорогой материал), писал в 2019 году тогдашний замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк в блоге для “Укринформа”. По его данным, на дороги страны высыпают “сотни тысяч тонн” смеси из песка и соли. Такой метод вредит экологии, а также приводит к коррозии, вследствие чего разрушаются дороги, мосты и автомобили, отмечал Лавренюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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