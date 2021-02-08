В Свердловской области произошло массовое ДТП с 20 автомобилями

08.02.2021, 0:46, Новости дня

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На трассе М5 в Свердловской области произошло массовое ДТП с участием 20 автомобилей, на месте аварии образовалась пробка длиной три километра, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Тревожная ситуация произошла на территории Сысертского городского округа в районе 182–185 километра федеральной трассы М5 Екатеринбург – Челябинск. Вероятно, один из водителей, несмотря на усложнившиеся погодные условия и состояние дорог с ледяным покровом, превысил скорость или его транспортное средство занесло. Из-за резкого торможения столкновение произошло с порядка 20 машинами», – рассказал глава пресс-службы, его слова передает РИА «Новости».

Он уточнил, что сведений о пострадавших или погибших нет. Представители МВД рекомендуют объезжать этот участок через села Патруши и Арамиль. На месте происшествия организовано реверсивное движение.

Напомним, 29 января на 873-м км федеральной автодороги М5 «Урал» в Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. В результате погибли 12 человек. Водитель грузовика арестован. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Семьям погибших в ДТП власти Ульяновской и Самарской областей решили выплатить по 1 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах.