Роскомнадзор потребовал восстановить видео Шахназарова на YouTube

08.02.2021, 0:46, Новости дня

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала у компании Google восстановить доступ к видеоролику журналиста и писателя Михаила Шахназарова, опубликованному на видеохостинге YouTube, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации на YouTube-канале российского журналиста и писателя Михаила Шахназарова. Администрацией видеохостинга был ограничен доступ к видеоролику, размещенному 26 января на авторском канале «Шах и Мат» и посвященному обзору новостей в России. <…> Такие действия администрации YouTube нарушают право граждан РФ на свободный доступ к информации», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

По данным ведомства, в письме отмечается, что видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в РФ и не содержит запрещенной информации.

Роскомнадзор в сообщении на своем сайте обратил внимание «российских владельцев каналов на целесообразность перехода на российские видеоплатформы».

Ранее в Совфеде предупредили IT-компании о серьезных штрафах за отказ разблокировать российские информационные ресурсы, размещенные на зарубежных интернет-платформах.

Напомним, в июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются. В «Царьграде» заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. В августе 2020 года «Царьград» обратился с иском к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда.

Это не первый подобный случай. Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял о необходимости противодействия цензуре иностранных интернет-платформ. Президент Владимир Путин обращал внимание на необходимость развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.