Разработка противораковых препаратов во всем мире сократилась на 60% из-за COVID-19

08.02.2021, 0:30, Разное

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По данным Всемирной организации здравоохранения в ближайшие двадцать лет число случаев онкологических заболеваний в мире увеличится на 60%, и наибольший рост произойдет в государствах с низким и средним уровнем дохода. Этим странам приходится направлять и без того ограниченные ресурсы здравоохранения на борьбу с инфекционными заболеваниями и поддержки материнства и детства. Поэтому для полноценной профилактики, диагностики и лечения рака просто не остается средств, считают специалисты ВОЗ.

Пандемия может значительно усилить эту тенденцию, сообщили эксперты The Lancet. После того, как COVID-19 начал стремительно распространяться по миру, многие научные институты и организации мобилизовали свои ресурсы для исследования вируса. Так, течение последних 40 месяцев в разных странах проводилось 1440 клинических испытаний новых препаратов для лечения онкозаболеваний, и только 191 работа стартовала во время пандемии.

Общее количество исследований новых методов лечения рака сократилось во всем мире на 60%. По подсчетам Американского общества клинической онкологии (ASCO), в США приостановлено 50% клинических испытаний, как новых, так и продолжающихся. Это связано не только с резкой сменой приоритетов из-за пандемии, но и с тем, что высокая заболеваемость осложнила набор участников испытаний.

«Пандемия однажды закончится, а рак по-прежнему будет с нами. Нам нужно сделать все возможное, чтобы как можно скорее возобновить разработку новых методов лечения онкозаболеваний», – заявил вице-президент исследовательской компании Acorn AI Labs Фахрид Мельхам (Fahreed Melham).

Ранее Институт исследований рака в Великобритании (The Institute of Cancer Research) проанализировал, насколько приостановка хирургического вмешательства влияет на выживание пациентов с различными видами рака в течение пяти лет. В выборку попали более 94 тысяч историй болезни пациентов с различными видами рака, которые подвергались операции. Методом компьютерного моделирования ученые выяснили, что в случае трехмесячной отсрочки хирургического вмешательства могло погибнуть на 4 755 пациентов больше, чем обычно.

Ученые заявили, что трехмесячная отсрочка плановых операций приведет к тому, что10-15% пациентов никогда не выздоровеют. После после шести месяцев отсрочки число неизлечимых случаев увеличится до 25-30%.