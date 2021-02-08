Инсайдеры из Samsung попали в тюрьму «за слив данных»

08.02.2021, 0:00, Новости дня

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Промышленный шпионаж, оказывается, наказуем и в наше время. Как сообщают СМИ, двое сотрудников подразделения южнокорейского гиганта Samsung Display отправлены за решетку за раскрытие секретов фирмы. Также наказана сотрудница компании, заказавшей незаконный инсайд.

Информация касалась технологии OLED, при помощи которой сейчас производится значительная часть дисплеев и телеэкранов. Срок лишения свободы для провинившихся составил два года. Также годом тюрьмы наказан директор компании, всего лишь согласившийся воспользоваться предоставленной информацией. Кроме того, все осужденные заплатят крупные штрафы.

Как установлено во время следствия, утечка важной информации происходила в период с ноября 2019 по май 2020 года.