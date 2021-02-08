В Apple рассматривают возможность скорого прекращения производства новой модели смартфона iPhone 12 mini

08.02.2021, 0:00, Новости дня

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Исходя из опубликованного JPMorgan Chase прогноза, компания Apple, скорее всего, примет решение о прекращении производства одной из новых моделей смартфнов. Речь идет о iPhone 12 mini, на которую производитель еще недавно полагал огромные надежды.

Напомним, что двенадцатая «мини» вышла на рынок только в конце осени прошлого года, а сама 12-я линейка iPhone представлена в октябре. Предполагалось, что этот самый маленький и самый дешевый смартфон быстро завоюет сердца покупателей. Но оказалось, что покупали-то его как раз хуже всего.

С тех пор статистика показывает, что iPhone 12 mini обеспечивает всего 6% продаж в линейке. Это слишком мало, чтобы занимать под такой товар целую производственную линию.