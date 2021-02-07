 

В США в возрасте 100 лет скончался экс-госсекретарь Шульц

07.02.2021, 23:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В США скончался 60-й государственный секретарь Джордж Шульц. Ему было 100 лет. Об этом сообщает Гуверовский институт, где Шульц имел статус заслуженного члена.

“Один из самых влиятельных политиков всех времен, служивший трем президентам США [34-му главе США Дуайту Эйзенхауэру, 37-му Ричарду Никсону и 40-му Рональду Рейгану], Шульц умер 6 февраля “, – говорится в сообщении.

В институте отмели, что Шульц был ключевой фигурой наряду с Рейганом, кто изменил ход истории и “положил конец холодной войне”.

Шульц родился 13 декабря 1920 года в Нью-Йорке. Во время Второй мировой войны служил в корпусе морской пехоты США, принимал участие в боевых действиях на Тихом океане. После войны получил докторскую степень, преподавал экономические дисциплины в Массачусетском университете, затем возглавлял Школу бизнеса в Чикагском университете. После чего возглавлял ряд правительственных ведомств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / В Крыму назвали нестабильной ситуацию с коронавирусом

23.12 / СМИ узнали точную дату смерти Кернеса

07.08 / Подключение деревьев к сети 5G позволит следить за состоянием леса

09.07 / Зеленский временно будет жить в госрезиденции “Конча-Заспа”

21.11 / Илларионов: Протесты в Беларуси закончатся победой белорусского народа только тогда, когда лидеры оппозиционного движения решат применять силу

15.08 / Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в Белоруссии

03.09 / Посол РФ раскрыл цель визита Мишустина в Белоруссию

28.12 / Китайский суд приговорил к тюремному сроку журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в Ухани

27.12 / Российские хакеры взломали облачный сервис Microsoft – СМИ

25.08 / Пресс-секретарь сообщила, что состояние Тимошенко остается тяжелым. СМИ пишут, что ее подключили к аппарату ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска