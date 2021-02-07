 

В Румынии после крещения умер младенец. Церковь призвали изменить традиции

07.02.2021, 23:56, Новости дня
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После крещения в церкви Святых Константина и Елены румынского города Сучава умер шестинедельный ребенок. Об этом 31 января сообщил Ziardesuceava.

По информации издания, младенец поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ему стало плохо после того, как священник вынул его из купели. Ребенок проглотил много воды, на месте его пытались реанимировать фельдшеры из машины скорой помощи, говорится в сообщении.

В Digi24 заявили, что судебно-медицинская экспертиза 3 февраля констатировала, что причиной смерти стало попадание жидкости в легкие младенца. Вывод экспертизы о том, какая именно жидкость попала в легкие ребенка, должен быть через несколько недель.

Прокуратура при суде Сучавы открыла уголовное дело в отношении священника, совершившего крещение.

В Румынии начали призывать местную православную церковь пересмотреть традиции крещения, чтобы предотвратить повторение трагедии в Сучаве. Соответствующую онлайн-петицию меньше чем за неделю подписало более 62 тыс. граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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