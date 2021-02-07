Установлена личность подозреваемого в убийстве воронежской учительницы

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07.02.2021, 23:52, Новости дня
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Силовики установили личность предполагаемого убийцы учительницы математики Натальи Тушинской, которую жестоко зарезали в Воронеже, сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемым оказался 31-летний житель Луганска, передают «Вести Воронеж».

Мужчина пока не задержан и официально не объявлен в розыск, отмечается в сообщении. Известно, что он служил в украинской армии артиллеристом, а позже, вероятно, воевал в ополчении ЛНР.

Напомним, Тушинскую убили вечером 2 февраля рядом с кафе. Убийца нанес ей многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи и грудной клетки. По официальной версии, педагога зарезали с целью ограбления – у нее были похищены сумка и телефон.



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