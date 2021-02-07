Боррель заявил о возможности введения новых санкций против России

07.02.2021, 23:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Евросоюз может ввести очередные ограничительные меры в отношении РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву.

«Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами – министрами иностранных дел ЕС [22 февраля]. Как всегда, именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да – они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого – недавно утвержденный режим санкций в области прав человека», – приводит слова Борреля ТАСС.

Боррель подчеркнул, что «вопросы прав человека и основных свобод были в центре повестки визита» в Москву. «Временами дискуссия с моим российским коллегой (главой МИД Сергеем Лавровым) достигала высокого уровня напряженности, поскольку я призывал к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию покушения на его жизнь, – написал он. – Я напомнил министру Лаврову, что обязательства РФ в области прав человека вытекают из международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (т. е. Европейской конвенции по правам человека Совета Европы), и поэтому не может быть отброшены как вмешательство во внутренние дела».

Боррель также сообщил, что его команда связывалась «с близким окружением Навального». «Моя команда имела контакты с близким окружением господина Навального, чтобы выразить нашу поддержку. К сожалению, я не смог встретиться с ним, так как во время моего визита он предстал перед судом. Я также выразил поддержку ЕС правам человека и политическим свободам, отдав дань уважения Борису Немцову, ведущему оппозиционному деятелю, на мосту, где он был убит шесть лет назад», – добавил он.

Напомним, 5 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что ни одна страна – член Евросоюза пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении Москвы из-за ареста Алексея Навального. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь заметил, что Евросоюз не является надежным партнером России.