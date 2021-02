Нейропрезидент Российской Федерации

07.02.2021, 23:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Может ли искусственный интеллект занять пост руководителя страны?

Президент Путин не верит, что искусственный интеллект способен «стать президентом». У ИИ, по мнению Путина, «нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести». Вероятно, из попытки отравления Навального и реакции властей на протесты и преступления полиции мы должны сделать вывод, что Россией уже правит искусственный интеллект? И это его резиденцию под Геленджиком охраняет ФСО, и там, в катакомбах, куда не добрались лапы ФБК (исполняет функции иноагента), перегреваются сервера настоящего хозяина страны?

Кадр из фильма «Робокоп»

Весь опыт человечества, в общем, доказывает обратное: именно у политиков-людей чаще всего нет совести и сострадания, а добрые порывы перекрываются когнитивными искажениями, эмоциями и самообманом. Неслучайно самые успешные и моральные общества мира — либеральные демократии — управляются не личностями, а системами. В распределении власти, в сдержках и противовесах, в регулярной ротации, процессуальности судов и выборов — прообраз технократической нейросети.

Система госуправления как бы лишена «сердца»: она действует по инструкции, играет только по правилам. И, удивительно, будучи бездушной и безликой, в итоге она оказывается куда гуманнее любых рассуждающих о морали политиков.

Понятно, что президент-нейросеть не позволил бы спецслужбам травить оппозиционеров, а полиции — избивать людей на улицах собственной столицы.

Нейропрезидент был бы способен к непредвзятому анализу информации и не потерял бы эту способность спустя 10–20 лет. Его вели бы не химеры «величия» и грифоны «памяти», а показатели экономического роста, доступности здравоохранения, социальной мобильности, инвестиционной привлекательности и свободы слова.

Такой руководитель не считал бы себя «отцом нации» и не полагал бы, что может свободно интерпретировать закон, потому что «ему лучше знать». Даже вопрос сменяемости легко был бы решен: нейросеть разделилась бы на условно «правый», «левый» и «центристский» блоки и каждые N лет переизбирала бы не себя, но принцип руководства. В отличие от политика-человека, политик-нейросеть не обманул бы избирателей и реализовал бы свои предвыборные обещания.

Очарованный парадами, двуглавыми орлами, тысячей лет истории, нефтью и миллиардными транзакциями, человек тонет в виртуальной реальности.

Кортеж, охрана, гимн и позолота, международные саммиты и толпа придворных — девайсы мощнее, чем Google Glass или Oculus Rift. Параметры этой симуляции — геополитика, историцизм, РФ с Большой Буквы — увлекательны ровно до тех пор, пока их не воспринимают всерьез.

В известной дилемме «Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?» президент-ИИ не был бы так категоричен. Если допустить, что ядерный удар по нашей стране нанесен по приказу и с согласия сотни (тысячи, миллиона) человек по ту сторону океана, то ответственность лежит именно на этой сотне (тысяче, миллионе), а не на миллиардах, населяющих планету, которым суждено погибнуть в мстительной логике президента-человека, от его злости и обиды.

Это, конечно, ирония, но ирония печальная. Проблема в том, что массовая культура, не говоря уже про специалистов, увлечена поиском решения и этических, и технологических проблем уже почти столетие. Интерактивные развлечения, большие игровые проекты вроде Death Stranding или Cyberpunk 2077 создают альтернативные реальности, где тестируются настолько смелые и пугающие сценарии будущего, которые наши госдеятели едва ли способны себе вообразить.

Политики готовятся решать проблемы, которые давным-давно решены; они задают «сложные вопросы», ответы на которые давно известны. Архаичность их мышления опасна одним — концентрацией в их руках огромной власти, способной нас всех погубить (оружие массового уничтожения, антропогенное изменение климата и т. д.) — как если бы игрок видел зомби в своих VR-очках, но стрелял по ним из настоящего автомата.

Проблемы, которые беспокоят современных людей, принципиально отличны от проблем, терзающих наших «лидеров».

Президент Путин, скажем, не может представить мир, в котором РФ не будет самостоятельной политической единицей. В распространении универсальных ценностей, в становлении единого мирового сообщества он видит угрозу, потому что тогда, в его логике, суверенная Родина исчезнет. Простая мысль, что есть время собирать камни (создавать государства-нации), и есть время их разбрасывать (государства-нации отменить), никак не отзывается в его «душе». Его виртуальная реальность — застывшее, несмотря на все разговоры об ИИ, время.

Именно в этом настоящий конфликт правящей элиты РФ с нами: не столько политический, сколько культурно-мировоззренческий. Мы способны вообразить мир, где нет суверенной РФ и нет войн между государствами, нет границ и нет армий; где права человека важнее патриотизма, а глобальное важнее национального. Мы способны вообразить разные миры, какие-то лучше, какие-то хуже, главное — другие.

Аманда Горман, которой 22 года, на инаугурации Джо Байдена, которому 78, прочла:

the norms and notions

of what just is

isn’t always justice.

Если вещи сложились неким образом, это не означает, что этот образ достаточно хорош. «Так было всегда» — факт, а не аргумент. И если нейропрезидент никогда еще не стоял во главе России, это не повод считать, что он/она/оно не справится лучше.

Кирилл Фокин

специально для «Новой»

—