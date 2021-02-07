В случае войны с Россией на территории Европы НАТО может остаться без связи

07.02.2021, 23:08, Разное

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В случае, если страны НАТО решатся на войну с Россией, их ожидают непредвиденные сложности с коммуникациями. Благодаря российским системам РЭБ подразделения Североатлантического Альянса на территории Европы останутся без связи.

Российские системы радиоэлектронной борьбы являются одними из наиболее эффективных в мире. Несмотря на огромные возможности и материальное снабжение военных ведомств Соединённых Штатов и НАТО, их технологии не способны противостоять РФ. Такие выводы делает аналитик Дэвид Экс, сотрудничающий с The National Interest. В случае начала боевых действий стран Альянса против Российской Федерации их ждет неприятный сюрприз. Работа РЭБ, состоящих на вооружении ВВС РФ, сделает невозможным взаимодействие и коммуникации воинских частей противника.

При этом эксперт подмечает, что только на ближайшие пять лет в Пентагоне запланировали порядка 50 миллиардов долларов для улучшения американских радиоэлектронных баз. Стоит отметить, что все предыдущие траты из бюджета страны на данную сферу оказались недостаточно результативными. Наземные войска РФ смогут легко блокировать датчики и коммуникационные узлы как войск НАТО, так и США.

Несмотря на уверенность аналитика в менее сильной обороне морских и воздушных границ РФ, он признает преимущества Москвы в сухопутных зонах. Дэвид Экс отмечает, что стратегия Минобороны США должна быть пересмотрена из-за своей неэффективности. Пока же боевой потенциал США существенно уступает РФ в вопросе радиоэлектронных технологий. Если Белый дом или подразделения НАТО решатся воевать против Российской Федерации, они попросту не смогут согласовывать свои действия, что неизбежно приведет к поражению.

Источник: politexpert.net