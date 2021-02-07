 

Двух сотрудников Samsung приговорили к двум годам тюрьмы за утечку OLED-технологии

07.02.2021, 23:08, Разное
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Двух сотрудников южнокорейской Samsung Display приговорили к двум годам тюрьмы условно за утечку OLED-технологии. Они пытались продать фирменную разработку конкурентам в Китае.
Два сотрудника, до попытки продать засекреченную информацию, выкупили часть акций в сторонней компании на территории Китая. Именно ей они и пытались продать наработки Samsung Display в области OLED-дисплеев. Сделку удалось предотвратить начавшимся расследованием, по итогу которого были установлены обвиняемые со стороны южнокорейской корпорации и Китая. В первом случае суд приговорил нарушителей к двум годам условно, а вот директора корпорации, которая пыталась купить данные, к одному году тюремного заключения. Также на компанию наложили крупный штраф.

Утечка произошла в период с ноября 2019 по май 2020 года. Именно тогда злоумышленники получили доступ к технической части процесса изготовления клейкого оптического материала. Он используется в производстве OLED-экранов. Samsung Display разрабатывала эту технологию первой в мире и вложила 9 млн долларов в процесс.

Источник: www.ixbt.com



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