 

Шведские ученые назвали жаркий климат опасным для жизни

07.02.2021, 23:06, Новости дня
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Последнее исследование ученых из Уппсальского университета (Швеция) позволило получить доказательства того, что жаркий климат опасен для жизни человека. В частности, специалисты на основе проанализированной информации могут утверждать, что у людей, проживающих в жарких странах, происходят серьезные генетические изменения.

В действительности, каждый организм просто пытается приспособиться к окружающей среде. Однако на генетическом уровне происходят сбои в «работе» белков.

Такие же процессы происходят в организмах животных и даже насекомых, которые послужили подопытным материалом. Ученые утверждают, что потепление климата на два или четыре градуса уже могут привести к необратимым последствиям.



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