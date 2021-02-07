 

В Китае пытаются построить настоящую машину времени

07.02.2021, 23:06, Новости дня
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Эксперты обратили внимание на весьма перспективную разработку компании Ruitai Technology Development Technology, которая может позволить китайским специалистам построить настоящую машину времени.

При этом не получено подтверждение от государственных научных учреждений о том, что их сотрудники также принимали участие в разработках, связанных с этим проектом. Наоборот, представители различных НИИ и университетов опровергли данное предположение.

Однако стало известно, что в компании Ruitai планируют получить крупные инвестиции на создание машины времени. Речь идет почти о 31 миллионе американских долларов. Маловероятно, что такие деньги удастся получить без поручительства государства.



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