В Германии из-за снегопада частично приостановлено железнодорожное движение. Не курсируют поезда в Нидерланды
07.02.2021, 23:02,
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В большей части Германии из–за снегопада и ледяных дождей до 8 февраля приостановлено железнодорожное движение. Об этом 7 февраля сообщила пресс–служба концерна Deutsche Bahn.
“Междугородное сообщение между Германией и Нидерландами пока приостановлено. Не ходят поезда Intercity Express (ICE) между Франкфуртом-на-Майне и Амстердамом, а также между Берлином и Амстердамом”, – заявили в компании.
В концерне рассказали, что циклон затронул прежде всего северные регионы страны. Не курсируют также поезда по ряду маршрутов внутри Германии:
из Берлина в направлении Ганновер/Кельн, Эрфурт, Франкфурт и Мюнхен;
из Гамбурга в направлении Дортмунд/Кельн, Ганновер, Франкфурт и Мюнхен;
из Дрездена в направлении Лейпцига, Франкфурта, Ганновера и Кельна;
от Франкфурта в направлении Лейпцига, Дрездена, Берлина, Ганновера и Гамбурга;
между Гамбургом и Килем, Гамбургом и Любеком, а также между Гамбургом и Вестерландом;
между Ганновером и Норддайх Моле, а также между Мюнстером (Вестф) и Норддайх Моле/
“Поскольку объявлено о новых снегопадах улучшения ситуации в настоящие время не ожидается”, – говорится в сообщении.
DW ссылаясь на данные метеорологов заявили, что снегопады и ледяные дожди продлятся до 8 февраля. Местами снежный покров составит от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы могут быть выше одного метра.
В отдельных городах и регионах власти и правоохранители призвали граждан оставаться дома.
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