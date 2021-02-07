МИД назвал высылку европейских дипломатов вынужденной мерой

07.02.2021, 22:58, Новости дня

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Высылка из РФ дипломатов ФРГ, Швеции и Польши, которые участвовали в незаконных акциях, была вынужденной мерой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять – это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, соответственно – в незаконных акциях», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.

В пятницу в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.