Китай призвал искать источник коронавируса по всему миру

07.02.2021, 22:58, Новости дня

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Специалистам следует искать источник распространения нового коронавируса по всему миру, а не только в Китае, сообщил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай в эфире телеканала CNN.

«В настоящее время группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) работает в Ухане со своими китайскими коллегами. Они работают очень активно. Они пытаются получить всю имеющуюся информацию. Мы очень поддерживаем их работу», – приводит слова дипломата ТАСС.

Посол заострил внимание на том, что «были сообщения СМИ о более ранних случаях [заражения] в других частях мира». «Так что, безусловно, есть необходимость далее вести поиски по всему миру, чтобы действительно установить источник распространения вируса, чтобы человечество было лучше подготовлено, когда мы вновь столкнемся с другим вирусом», – подчеркнул Цуй Тянькай.

Говоря об экспертах ВОЗ, он отметил: «Они уже в Ухане. Они уже не один день там. Мой вопрос в следующем: позволят ли им приехать сюда (в США), чтобы делать то же самое?»

Дипломат призвал «не политизировать» вопрос о происхождении вируса и «позволить ученым выполнять свою работу». Комментируя утверждения ряда официальных лиц США о том, что вирус якобы мог начать распространяться из лаборатории в китайском Ухане, Цуй Тянькай сказал: «Когда люди выступают с обвинениями, им следует представить доказательства». Он призвал «не выступать с безосновательными обвинениями».

Ранее в воскресенье стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.