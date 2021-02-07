Боррель не увидел заинтересованности РФ в улучшении отношений с ЕС

07.02.2021, 22:58, Новости дня

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у РФ интереса к улучшению отношений с сообществом.

«На этой неделе я ездил в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, с которой я столкнулся, явно указывает на развитие событий в другом направлении», – приводит слова Борреля ТАСС.

По его утверждению, «агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС». «Хотя это и не является полной неожиданностью, но вызывает сожаление, причем, смею сказать, также с российской стратегической точки зрения. Как [страны] ЕС мы должны будем подумать о последствиях, тщательно обдумать направление, в котором мы хотим развивать наши отношения с Россией, и действовать сообща и решительно», – отметил Боррель.

Он пояснил, что «планировал эту поездку, чтобы донести позицию ЕС» и указать на имеющиеся «фундаментальные проблемы», а также проверить, могут ли Брюссель и Москва «попытаться сотрудничать в некоторых областях», где их интересы совпадают, и «начать выстраивать некоторое доверие». «К сожалению, в самом конце нашей встречи мы узнали через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным обвинениям в том, что они не соблюдали свой статус иностранных дипломатов, участвуя в демонстрациях. Я просил министра [иностранных дел РФ Сергея] Лаврова отменить это решение, но безрезультатно», – сообщил Боррель.

По его словам, он «вернулся в Брюссель с глубокой озабоченностью перспективами развития российского общества и геостратегическим выбором России». «Моя встреча с министром Лавровым и послания российских властей во время этого визита подтвердили, что Европа и РФ отдаляются друг от друга. Похоже, что РФ постепенно отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу», – полагает Боррель.

При этом он проинформировал, что «в ходе бесед с министром Лавровым, помимо вопросов прав человека и расхождений во взглядах», обсуждал более широкие аспекты двусторонних отношений. «<…> Включая потенциал сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как пандемия [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19, климатический кризис и Арктический регион, которые являются областями, где мы могли бы найти общие интересы», – сообщил глава дипломатии ЕС.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России.