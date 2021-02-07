Фото ОМОНовца под портретом Путина продано за 2 млн рублей

07.02.2021, 22:18, Разное

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Деньги перечислят на правозащиту.

Фотограф Дмитрий Марков продал на благотворительном аукционе за два миллиона рублей свою фотографию с силовиком, сидящим под портретом президента Владимира Путина. Об этом Марков сообщил в социальных сетях.

Единственный подписанный авторский отпечаток фотографии из ОВД «Косино-Ухтомский» приобрела гражданка по имени Екатерина. Деньги фотограф разделит поровну между правозащитными организациями «ОВД-Инфо» и «Апология протеста». Аукцион длился сутки, торги стартовали с цены 10 тысяч рублей.

Дмитрий Марков / Instagram

Марков сделал фотографию в отделе полиции, куда его привезли после задержания во время суда над политиком Алексеем Навальным.

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2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде изменил условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше». По решению суда, политик должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев. После вынесения приговора в центре Москвы и Петербурга собрались протестующие, были многочисленные задержания.

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