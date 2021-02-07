Российские ученые опровергли информацию о возможной жизни на Венере

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07.02.2021, 22:14, Разное
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Российские учёные из Института космических исследований РАН опровергли информацию зарубежных коллег о возможной жизни на Венере. Они считают, что на этой планете нет никаких следов, указывающих на жизнедеятельность даже примитивных организмов.
Главным фактором, указывающим на наличие жизни на поверхности Венеры, стал фосфин. Именно это вещество выделяется в процессе жизнедеятельности примитивных живых организмов и его концентрация была обнаружена на Венере. Российские специалисты изучили детальнее данные своих коллег и пришли к выводу, что они просто ошиблись. Исходя из их заявлений, на Венере присутствует обычный сернистый газ, который ошибочно приняли за фосфин. Наличие газа, в свою очередь, не даёт никаких предпосылок для утверждений о наличии на Венере жизни.

Причина ошибки, уверены исследователи космического пространства из России, заключается в небывалой спешке. Исследователи, обнаружив новое вещество, сразу же решили сообщить о своей находке миру и поделиться теориями о возможной жизни на Венере. Этого можно было бы избежать более детальной перепроверкой всех полученных данных.

Источник: rusargument.ru



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