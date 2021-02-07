 

“Ответишь на один вопрос?”: Анна Седокова в облегающем комбинезоне пообщалась с подписчиками о животных

07.02.2021, 22:14, Разное
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Популярная певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой решила обсудить с подписчиками предпочтения в области фауны. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
На опубликованном в микроблоге фотоснимке, который стал главным составляющим звеном поста, красотка позирует на фоне нейтрального интерьера, облаченная в светлые босоножки на высоких каблуках и “леопардовой” раскраски облегающий комбинезон, открывающий взору зрителя внушительную часть её пышного бюста. “Ответишь на один вопрос? Какое твое любимое животное?” – обратилась к фолловерам Седокова. При этом свою краткую тираду она завершила словом “мое” и небольшим смайлом, изображавшим представителя семейства кошачьих. Впрочем, из-за очень небольшого размера эмодзи однозначно идентифицировать любимого представителя земной фауны посетителям страницы явно не представилось возможным.

К слову, именно последний факт спровоцировал небольшую дискуссию у фолловеров: так, одни предположили, что более всего хозяйка аккаунта предпочитает тигра, а другие, ссылаясь на завуалированную подсказку звезды в виде наряда, настаивали, что Седокова неравнодушна к леопардам. Кое-кто из посетителей микроблога даже заявил, что любимцем красавицы является обычный кот. Впрочем, большинство поклонников исполнительницы предпочли просто восхититься соблазнительными формами любимицы, а публикация за несколько часов набрала более 25 тысяч “лайков”.



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