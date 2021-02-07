Названы три неразгаданные загадки Бермудского треугольника

07.02.2021, 22:14, Разное

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Бермудский треугольник – район, расположенный в Атлантическом океане, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Авторы издания Express назвали три неразгаданные загадки Дьявольского треугольника.

Таинственный Бермудский треугольник очаровывал публику во всем мире на протяжении веков. Первым из мореплавателей, обратившим внимание на странные вещи, случающиеся в этом регионе, стал Христофор Колумб. Судно мореплавателя оказалось в Атлантическом океане в 1492 году, осенью. Стрелка компаса перестала указывать на север, отклонившись от привычного положения. Это насторожило капитана и команду. После они увидели, как в море с неба упал огромный светящийся шар.

Загадочная местность занимает около 4000 квадратных метров и никак не обозначается на карте мира. Несмотря на это, местоположение Дьявольского треугольника известно любому мореплавателю и пилоту. Территория между США, Бермудскими островами и островами Больших Антильских островов вошла в фольклор из-за предполагаемой сверхъестественной тайны. Здесь из поля зрения полностью исчезли до 50 кораблей и 20 самолетов.

Точное количество судов, пропавших без вести в Бермудском треугольнике, неизвестно, но обломки многих кораблей и самолетов так и не были обнаружены.



В настоящее время регион является одним из наиболее загруженных морских путей в мире. Хотя он ежегодно подвергается многочисленным ураганам и тропическим штормам, количество пропавших без вести судов не отличается от других частей Атлантического океана. Некоторые люди утверждали, что пропавшие корабли были связаны с паранормальными или сверхъестественными явлениями. Это место даже связывали с мифической Атлантидой. Ученые больше верят теориям о внезапных изменениях погоды, которые привели к кораблекрушениям или авиакатастрофам. Однако существует несколько старых загадок, продолжающих сбивать с толку общественность.

“Эллен Остин”

Корабль “Эллен Остин”, курсировавший между Лондоном и Нью-Йорком в 1881 году, наткнулся на одинокое судно. Оно бесцельно блуждало без экипажа. Капитан “Эллен Остин” приказал своей команде принять корабль и вернуться в Нью-Йорк. Но вскоре после этого их разделил морской шторм. Спустя несколько дней «Эллен Остин» наконец заметил буксируемый корабль, но команда снова исчезла.

“Мария Целеста”

История судна “Мария Целеста” является одной из самых странных известных историй, окружающих Бермудский треугольник. Корабль вышел из Статен-Айленд в порт Генуя в 1872 году. На судне находились 10 человек, включая капитана, его жену и двухлетнюю дочь. “Марию Целесту” нашли через 4 недели недалеко от Португалии, однако экипажа на нем не было. Весь груз был на месте, а расположение вещей, указывало на то, что в сильный шторм корабль не попадал.

“Циклоп”

В марте 1918 года огромный американский танкер “Циклоп” бесследно исчез во время плавания через Бермудский треугольник. На его борту находилось 309 членов экипажа и 10 000 тонн марганцевой руды для производства пушечной стали. “Циклоп” следовал в Норфолк из порта на острове Барбадос. Длина парохода составляла 180 метров, при таких размерах, многие не верили, что судно могло исчезнуть без следа.



Связь с судном пропала 4 марта, поиски углевоза не дали никаких результатов. Очень странным выглядело и то, что никто из членов экипажа не подал сигналов бедствия. Это могло свидетельствовать о том, что инцидент произошел внезапно и на него не успели среагировать на корабле. Пропажа “Циклопа” стала одной из самых величайших тайн в истории мореплавания. 28-й президент США Томас Вудро Вильсон заявил: “Только Бог и море знают, что произошло с этим огромным судном”.

Некоторые выдвигали версии о том, что причиной исчезновения судов в “Адовом круге” могли являться блуждающие волны, достигающие 30 метров в высоту. По мнению скептиков, главный фактор гибели кораблей и самолетов в зоне Бермудских островов – человеческий. Людям свойственно ошибаться и даже опытные капитаны или пилоты не застрахованы от ошибки.

Источник: www.express.co.uk