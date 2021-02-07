В Арктике обнаружено неизвестное чудовище с плоской головой

07.02.2021, 22:12, Новости дня

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Проводя исследования во льдах Арктики, ученые обнаружили замерзший планктон нового вида.

Существо выглядит как инопланетное, отмечают специалисты. Как минимум, от обычных организмов его отличает абсолютно плоская голова.

Необычную находку описала исследователь Аурели Делафорг. Она сообщила, что группа ученых решила дать название этому загадочному организму Monstrillopsis planifrons. В буквальном переводе это звучит как «маленький монстрик с плоской головой».

Впрочем, подобные существа описали еще ученые позапрошлого века. Вероятно, в арктических широтах тогда они было более распространенными. Впрочем, находка требует дополнительных исследований, которые, надеемся, дадут ответы на большинство возникающих ныне вопросов.