 

Европейские физики разделили квартовый компьютер на две части

07.02.2021, 22:12, Новости дня
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Европейские ученые сумели решить одну из проблем квантовых компьютеров. Как поясняют специалисты, она состоит в том, что при объединении большого количества кубитов возникают помехи, которые ощущаются у «соседей».

Для того чтобы решить поставленную задачу и убрать указанные помехи, разработчики новой технологии разделили квантовый компьютер на два половинки, удалив их друг от друга на расстояние в шестьдесят метров.

Затем обе части соединили оптоволокном. В результате получился единый блок или сеть из двух квантовых компьютеров, которая работала как единое целое, но создавало уже минимум помех. В данном случае, блоки состояли из атомов рубидия, находящихся внутри оптической ловушки, сообщают специалисты.



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