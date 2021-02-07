Мнение: К сожалению, это факт, что Каддафи был Ливией

07.02.2021, 22:10, Разное

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К сожалению, это факт, что Каддафи был Ливией

В 2011 году карикатуры Халида Альбая об арабской весне стали вирусными по Ближнему Востоку и Северной Африке. В этой серии для «Аль-Джазиры» он пересматривает некоторые из своих работ, размышляя о том, какие изменения произошло за последнее десятилетие для людей в этом регионе.

Я вырос в Дохе, почти ничего не зная о Ливии, за исключением Муаммара Каддафи, чье поп-звездное отношение – выраженное в его диковинных модных предпочтениях и женщинах-телохранителях – сделало его Майклом Джексоном в политике в этом регионе. Для меня он был Саддамом Хусейном с чувством моды и большим количеством детей.

Каддафи твердо держал власть в течение 40 лет. Несмотря на свою поддержку революционных групп и идей за рубежом, таких как «Черные пантеры» и «Фронт ПОЛИСАРИО» в Ливии, Каддафи был жесток с теми, кто выступал против него.

В течение многих лет молодежь Ливии воспринималась как аполитичная, в основном из-за того, как Каддафи относился к своим врагам, а также потому, что страна считалась финансово стабильной по сравнению с остальным арабским миром.

Но в начале февраля 2011 года они доказали, что мир ошибается. Ливию тронуло то же пламя гнева, которое разожгла «арабскую весну» в Тунисе несколькими месяцами ранее. И оказалось, что материальное благополучие не заменяет свободы.

Страна бесстрашно восстала против Каддафи, забив тревогу для диктаторов в регионе: если народ Ливии не боялся Каддафи, это означало, что никто из них не был в безопасности. Я все еще верю, что протесты Ливии послужили катализатором для региональных правительств, которые обратились к крайнему насилию как способу подавления восстаний.

В начале 2011 года я помню, как смотрел на «Аль-Джазире» зернистые кадры с мобильного телефона, на которых демонстранты кидались ботинками в рисунок Каддафи, нарисованный на стене. Существования мультфильма было достаточно, чтобы показать, насколько был сломлен страх публики перед ним. Это уличное искусство означало, что кто-то осмелился рискнуть своей жизнью, чтобы создать его. Тот факт, что у художника было время нарисовать его, и что люди протестовали и снимали это, ясно указывало на то, что революция была реальной.

Затем то, что было дальше, произошло слишком быстро: воздушная интервенция под руководством НАТО и смерть Каддафи от рук повстанцев в октябре 2011 года. Но боевые действия никогда не прекращались, потому что от армии до судебной системы не было независимые институты в стране, и единство между ливийским племенным обществом было слабым. К сожалению, это факт, что Каддафи был Ливией.

Переход к новой демократической Ливии будет сложным. Вот о чем был эта карикатура, которую я нарисовал в 2011 году.

Сегодня, в 2021 году, мы видим, что переход к демократии потерпел неудачу.

Ливия как единое государство в конечном итоге распалась в 2014 году. Между тем, распределение арсенала Каддафи между местными геополитически поддерживаемыми фракциями, кризис беженцев, рабство и возрождение работорговли, ИГИЛ, а также неспособность объединить воюющие фракции еще больше усложнили ситуацию.

Десять лет спустя ситуация в Ливии по-прежнему представляет собой сложный кубик Рубика – игру, в которую играют, и головоломка, которая остается нерешенной. Но надежда всегда остается. Весна приедет снова.

pressfrom.info/au/news/world/-339453-arab-spring-cartoon-the-libyan-game.html – цинк

Человек ничего не знавший про Ливию, поддерживал "революцию в Ливии", чтобы выяснить, что одна из наиболее стабильных стран арабского мира была уничтожена к 2014-му году, потому что без Каддафи у нее не оказалось станового хребта и никакого "перехода к демократии" не случилось. Но он верит, что "весна придет снова". Один раз она уже пришла в Ливию. Надо еще разок.

Никакой особой рефликсии спустя 10 лет не прослеживается, хотя ведь он тоже все это поддерживал и одобрял, а потом вдруг начинается "все произошло слишком быстро" и "переход к демократии потерпел неудачу". Это все само, он к этому был не причастен. Он ведь просто не знал, что собой представляла Ливия и какую роль в структуре Ливийского государства играл полковник Каддафи. Теперь же, главное верить, что оно само как-то наладится.

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