В январе в Беларуси по политическим мотивам задержали 873 человека. Их возраст от 13 до 72 лет

07.02.2021, 22:08, Новости дня

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В январе в Беларуси по политическим мотивам задержали не менее 873 человек, из них 391 женщину и 475 мужчин. Об этом 7 февраля сообщил правозащитный центр “Весна”.

Больше всего задержаний по политическим мотивам проведено в Минске и Минской области (709 человек). В Витебской области задержано 37 человек, Гомельской (27), Брестской (22), Гродненской (19), Могилевской (14).

Известно о задержании шести несовершеннолетних. Самый младший задержанный – 13-летний Тимур Н., самыми пожилыми задержанными оказались 72-летние Святослав К. и Александр Б, говорится в сообщении.

По данным центра, в январе 2021 года вынесли не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестовали 304 человек: 173 человека наказали арестом на срок от 15 до 22 суток, 24 человека – максимальным арестом на 25 суток. При этом 137 оштрафованы. Двое задержанных получили наказание в виде ареста и штрафа.

Правозащитники отметили, что 40 протоколов отправили на доработку, а шесть административных дел прекращено.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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