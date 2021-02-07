Байден заявил, что США не снимут санкции с Ирана, пока тот не прекратит обогащение урана

07.02.2021, 22:08, Новости дня

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Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Об этом глава Белого дома Джо Байден заявил телеканалу CBS в интервью, фрагменты которого опубликованы 7 февраля.

Он также ответил “нет” на вопрос, отменят ли США санкции, чтобы вернуть Иран за стол переговоров о ядерной сделке.

Байден называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу. Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

В мае 2018 года на тот момент президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия. Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу в ноябре.

В ответ в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. В сентябре 2019 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки.

Госсекретарь США Майк Помпео в сентябре 2020 года объявил вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия. В январе 2021 года США ввели дополнительные санкции против Ирана, на которые Иран ответил своими.

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