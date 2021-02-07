 

На Донбассе получил ранение украинский военнослужащий

07.02.2021, 22:08, Новости дня
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7 февраля на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий. Об этом в Facebook проинформировала оперативно-тактическая группировка “Восток” операции Объединенных сил (ООС).

“7 февраля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку Новомихайловки… В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение”, – говорится в сообщении.

В командовании группировки “Восток” отметили, что раненого доставили в лечебное учреждение и предоставляют медицинскую помощь.

“О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ”, – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/otueast/posts/422829642476115

Сутками ранее в зоне ООС погибли двое украинских военнослужащих, еще четыре получили ранения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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