В Саратовской области в ДТП погибли три человека
07.02.2021, 22:05,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Три человека погибли, еще четверо пострадали из-за ДТП в Саратовской области, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Авария произошла на автодороге Базарный Карабулак – Вольск около села Вязовка, информирует РИА «Новости».
«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» и автомобиля Chery Tiggo. В результате водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo, водитель автомобиля ГАЗ скончались на месте ДТП», – поясняется в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы, подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что на трассе М5 в Свердловской области произошло массовое ДТП с участием 20 автомобилей, на месте аварии образовалась пробка длиной три километра.
Смотреть комментарии → Комментариев нет