 

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

07.02.2021, 22:05, Новости дня
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Три человека погибли, еще четверо пострадали из-за ДТП в Саратовской области, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Авария произошла на автодороге Базарный Карабулак – Вольск около села Вязовка, информирует РИА «Новости».

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» и автомобиля Chery Tiggo. В результате водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo, водитель автомобиля ГАЗ скончались на месте ДТП», – поясняется в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что на трассе М5 в Свердловской области произошло массовое ДТП с участием 20 автомобилей, на месте аварии образовалась пробка длиной три километра.



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