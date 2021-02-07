 

Тихановская предложила Навальной занять место мужа

07.02.2021, 22:05, Новости дня
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге блогера Алексея Навального, предложив ей занять место мужа.

«Когда они бросают за решетку наших мужчин за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, женам, остается только встать на их место и поддержать их», – цитирует Тихановскую Comments.ua.

На этой неделе газета The New York Times опубликовала статью, посвященную Юлии Навальной, в которой обратило внимание на распространенные в СМИ сообщения, согласно которым Навальная «возьмет на себя руководство оппозицией» по аналогии с Тихановской, «решившей баллотироваться в президенты Белоруссии вместо арестованного мужа».

Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что Запад использует  Навальную в качестве Тихановской. «Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в РФ даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала эксперт.

Политолог Андрей Манойло предположил, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Тихановской.

Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники. По его словам, западные спецслужбы после провала истории с отравлением Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. 



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