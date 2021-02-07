 

Умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц

07.02.2021, 22:04, Новости дня
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Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни в своем доме в штате Калифорния, говорится в заявлении Гуверовского института при Стэнфордском университете.

Как констатируется в документе, Шульц «наряду с [40-м президентом США] Рональдом Рейганом сыграл ключевую роль в изменении хода истории, использовав инструменты дипломатии, чтобы прекратить холодную войну». Шульц, в частности, занимал ключевые посты в администрациях американских лидеров Ричарда Никсона и Рейгана. Он являлся госсекретарем США (1982-1989), министром труда (1969-1970) и финансов (1972-1974), а также руководителем Административно- бюджетного управления Белого дома (1970-1972), передает ТАСС.

В биографии Шульца на сайте института отмечается, что он был «одним из двух людей в истории США, которые занимали четыре разных поста в президентском кабинете». Согласно приведенной в заявлении оценке, Шульц являлся «одним из самых влиятельных государственных деятелей» в американской истории.

Напомним, в октябре 2020 года Шульц в своей статье заявил, что Соединенные Штаты оказались на грани второй холодной войны с Россией и Китаем.



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