Пушков: В США происходит тоталитарная революция

07.02.2021, 21:53, Разное

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Член Совета Федерации заявил, что под крики о защите демократии в США началась тоталитарная революция. Об этом свидетельствуют ненависть к своей истории, снос памятников выдающимся деятелям, блокировка аккаунтов бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников.

По словам Пушкова, новая американская администрация пытается искоренить любое инакомыслие, навязать всем гражданам единую идею. Сенатор добавил, что недавно в прессе распространились слухи о создании в США Министерства правды, которое бы боролось с внутренним экстремизмом и дезинформацией.

“Америка на глазах превращается в антиутопию”, – подчеркнул эксперт в своем телеграм-канале.

Ранее Алексей Пушков высказался о переговорах президентов России и США. Он обратил внимание, что в последнее время напряженность в отношениях двух стран только нарастает, и новому американскому президенту не помешала бы сдержанность в подходе к международным делам.

Отметим, что телефонная беседа Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в конце января. В Кремле сообщили, что разговор был “рабочим и откровенным” и длился чуть больше получаса. Условий для перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном пока нет.