Жириновский предложил номинировать создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию

07.02.2021, 21:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил номинировать разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию, назвав создание препарата эпохальным событием.

«Создание вакцины «Спутник V» – эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле, также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», – написал Жириновский в Twitter.

Осенью прошлого года создателей вакцины «Спутник V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию в комитете Госдумы по охране здоровья. С аналогичной инициативой выступал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, – эффективность вакцины оказалась близка к 100%. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.