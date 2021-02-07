 

Эстонский депутат пообещал добиться отставки Борреля после его визита в Россию

07.02.2021, 21:44, Новости дня
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Депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Рихо Террас заявил, что будет добиваться отставки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в связи с его недавним визитом в Москву, информирует портал Delfi.

«Надеюсь, что Боррель осознает свой позор и освободит столь важную для Европейского союза должность», – передает ТАСС заявление Терраса.

По словам евродепутата, он уже заручился поддержкой более 20 из 705 членов ЕП и рассчитывает существенно увеличить число своих сторонников на следующей неделе. Отмечается, что министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс также подвергла Борреля критике за визит в Россию. Она считает, что дипломат должен был добиваться встречи с блогером Алексеем Навальным и заявить на совместной пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым о планах ЕС ввести новые санкций в отношении России.

Боррель находился с визитом в РФ 4-6 февраля. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. На встрече с главой евродипломатии Лавров заявил, что ЕС на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь сообщил, что ни одна страна Евросоюза не предложила новые санкции против РФ из-за Навального, а также выразил надежду на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.



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