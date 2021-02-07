Кравчук призвал Украину отвечать Донбассу «выстрелом на каждый выстрел»

07.02.2021, 21:44, Новости дня

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Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма, сообщил экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

«Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело – нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды до черта», – цитирует Кравчука «Украина 24».

Как сообщил дипломат, представители Донбасса регулярно нарушают договоренности, а поэтому украинским военным нужно действовать аналогично, «на каждый выстрел отвечая выстрелом». «Не надо выдумывать, что это – провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же», – сказал он.

Накануне Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее пецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.