 

Грета Тунберг отморозила уши на митинге против глобального потепления

07.02.2021, 21:31, Разное
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг и несколько десятков ее сторонников госпитализированы с обморожениями 1-3 степени после очередной акции «Пятницы за будущее» (#FridaysForFuture), прошедшей в Стокгольме у здания местного парламента.

По сообщению издания Aftonbladet, защитники окружающей среды во главе с Тунберг вышли на традиционный митинг против глобального потепления, несмотря на рекордные для шведской столицы 15-градусные морозы. Полицейские безуспешно пытались вступить в диалог с протестующими, рекомендуя им перенести акцию в помещение риксдага (парламента) или хотя бы надеть теплую одежду, однако активистка с негодованием отвергла все предложения. По ее мнению, для отопления парламента используется неэкологичный газ, а на предложенных полицейскими пуховиках и унтах не было ярлыков, подтверждающих, что при их изготовлении не был использован мех, кожа или пух животных. Лишь спустя несколько часов окоченевших активистов удалось отправить в больницу.

Тунберг в «твиттере» призвала своих сторонников по всему миру усилить давление на правительства своих стран для достижения общей цели – снижения температуры на Земле до состояния, предшествующего появлению человеческой цивилизации.

– Отрадно видеть, что наши совместные усилия уже приводят к первым результатам. С момента моей первой акции протеста прошло всего два года, а этой зимой снег выпал даже в Мадриде и Лиссабоне. Значит, мы все делаем правильно. Но останавливаться на достигнутом рано. Политики скрывают это, но знайте, пока люди не пришли на территорию Швеции и не начали разрушать экологию, здесь был ледник и жили мамонты. Наша миссия – вернуть экосистему к ее естественному состоянию, – написала Тунберг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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