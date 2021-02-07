“Я должна получать деньги”: Карина Кросс рассказала о причинах разрыва с Давидом Манукяном

07.02.2021, 21:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная российская видеоблогер и певица Карина Кросс недавно дала интервью одному из отечественных интернет-ресурсов, в котором пояснила о причинах, побудивших её в свое время разорвать дружеские отношения с коллегой по шоу-бизнесу Давидом Манукяном. Как объяснила знаменитость, блогер демонстрировал весьма эгоистичное поведение во многих вопросах.

Интервью было размещено на ресурсе YoyTube-канала Fametime TV. В нем, в частности, красотка, начало популярности которой совпало по времени со стартовым успехом Манукяна, упомянула о том, что коллеги изначально договорились о всесторонней обоюдной поддержке в Сети. Однако в итоге отношения оказались не вполне адекватными: блогер часто опаздывал, а преференции периодически просто игнорировал. Кроме того, сотрудничество в соцсетях также было односторонним – Карина Кросс отмечала партнера в соцсетях и поддерживала его в плане медийного контента, а её визави, в свою очередь, вел себя в этом отношении очень пассивно. “И мы пришли к тому, что такое отношение уже не дружеское, оно уже рабочее. Если это рабочее, значит, я должна получать за это деньги, а не просто писать вайны”, – с обидой резюмировала Кросс. При этом немаловажным является факт, что сценарии для многих роликов Давы были написаны как раз его партнершей, а не им самим.

Интернет-звезда призналась, что раньше испытывала досаду от такого итога сотрудничества, но со временем успокоилась. Именно поэтому для неё стал странным тот факт, что не так давно Давил Манукян дал интервью, в котором пожаловался на наличие депрессии из-за разрыва с бывшей партнершей. Карина Кросс предположила, что такое поведение тиктокера могло быть вызвано осложнением его отношений с ведущей и певицей Ольгой Бузовой. Впрочем, красавица не исключает, что семейный союз Давы в скором времени вполне может быть восстановлен.

Источник: ura.news