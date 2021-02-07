 

У спутника Млечного Пути обнаружено необычно много темной материи

07.02.2021, 21:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У спутника Млечного Пути, галактики Tucana II, обнаружено необычно много тёмной материи. Об этом рассказали учёные из Массачусетского технологического института в Кембридже (США).
Исследователи изучали карликовую галактику Tucana II и звёзды, вращающиеся вокруг неё. Внимание привлекли расстояния между небесными телами и то, как именно они взаимодействуют с гало тёмной материи. При детальном рассмотрении астрофизики обнаружили, что светила располагаются на довольно большом расстоянии друг от друга. Если принимать имеющуюся массу, то она не способна удерживать такие далёкие звёзды возле себя. После пересчёта расстояния и предполагаемой массы тёмной материи они установили, что загадочного вещества в Tucana II должно быть в 3-5 раз больше, чем предполагалось изначально. Таким образом общая его масса превышает массу Солнца в 10 млн раз. Звёздная масса карликовой галактики в свою очередь лишь в 3 тыс. раз больше Солнца.

Новое исследование помогает выдвинуть новую теорию о ранних этапах становления Вселенной. В частности, учёные предполагают, что первые галактики были куда массивнее, чем считалось изначально.

Источник: u-f.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Уроки соблазнения: Белла Хадид в рекламе купальников Calvin Klein

06.11 / Одежду Навального выставят в храме Вооруженных сил России рядом с фуражкой Гитлера

13.10 / Пригожин обещает приучить Навального к законопослушности “как котенка к горшку”

08.01 / Доктора напомнили, чем может обернуться попытка отоспаться в выходные

26.10 / Полежайкин из «Папиных дочек» в инвалидном кресле рассказал о переломе двух ног

07.09 / Медики назвали 5 лучших продуктов-защитников от болезней

22.09 / Путин предложил бесплатно предоставить ООН российскую вакцину от коронавируса

22.01 / Учёные: Растительная диета меняет метаболизм у детей

03.11 / Раса демонов и воинов – Ракшасы

29.11 / Мнение: Эфиопия захватила столицу Тыграя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска