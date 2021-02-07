У спутника Млечного Пути обнаружено необычно много темной материи

07.02.2021, 21:22, Разное

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У спутника Млечного Пути, галактики Tucana II, обнаружено необычно много тёмной материи. Об этом рассказали учёные из Массачусетского технологического института в Кембридже (США).

Исследователи изучали карликовую галактику Tucana II и звёзды, вращающиеся вокруг неё. Внимание привлекли расстояния между небесными телами и то, как именно они взаимодействуют с гало тёмной материи. При детальном рассмотрении астрофизики обнаружили, что светила располагаются на довольно большом расстоянии друг от друга. Если принимать имеющуюся массу, то она не способна удерживать такие далёкие звёзды возле себя. После пересчёта расстояния и предполагаемой массы тёмной материи они установили, что загадочного вещества в Tucana II должно быть в 3-5 раз больше, чем предполагалось изначально. Таким образом общая его масса превышает массу Солнца в 10 млн раз. Звёздная масса карликовой галактики в свою очередь лишь в 3 тыс. раз больше Солнца.

Новое исследование помогает выдвинуть новую теорию о ранних этапах становления Вселенной. В частности, учёные предполагают, что первые галактики были куда массивнее, чем считалось изначально.

Источник: u-f.ru