Ученые: Библейские сокровища из Иерусалимского храма могут скрываться под Ватиканом

07.02.2021, 21:22, Разное

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Ученые считают, что украденные из Иерусалимского храма около 70 года н.э. библейские сокровища, могут скрываться под Ватиканом. Полтысячелетия большая часть ценностей находилась в Храме Мира (Форуме Веспасиана), а потом бесследно исчезла.

Ватикан является домом для множества бесценных сокровищ времен античности, средневековья и эпохи Возрождения. Хотя такие места, как Сикстинская капелла, открыты для публики, мало что известно о сокровищах, хранящихся глубоко под площадью Святого Петра. Известно, что Ватикан хранит большую коллекцию исторических текстов в своих секретных архивах – более 35 000 томов информации, разбросанных по стеллажам длиной 53 мили.

Профессор библейских исследований в Библейском колледже и аспирантуре Шаста в Калифорнии, (США) Том Мейер, сказал в интервью изданию Express, что некоторые считают: настоящее сокровище из забытого золота и серебра может быть спрятано где-то под Ватиканом. По словам эксперта, самое маленькое в мире государство очень богато. Экспонаты музейного качества выставлены в более чем в 1000 залах, огромные подземные хранилища содержат исторические артефакты, скрытые от посторонних глаз.

В числе похороненных глубоко под землей предметов, могут быть взятые во Втором Храме Иерусалима сокровища. В 66 году н.э. народ Иудеи поднял оружие против Римской империи под руководством императора Тита в попытке изгнать оккупационные силы из Святой Земли. Великое еврейское восстание или Первая еврейско-римская война (с 66 по 73 год н. э.) было первым из трех крупных восстаний против Рима. Кампания не увенчалась успехом, и, по оценкам некоторых историков, в ходе конфликта было убито около миллиона евреев, а многие были проданы в рабство и отправлены в Европу.

Летом 70 г. н.э. римляне вошли в Иерусалим и сожгли Второй Храм на Храмовой горе города – самом святом месте во всем еврейском мире – и с тех пор его больше не восстанавливали. Это действие нанесло сокрушительный удар восставшим иудейцам, и, чтобы добавить оскорбления к ранениям, Храм был разграблен, а его сокровища отправлены в Рим. Как отметил профессор Мейер, подавление Титом восстания евреев, воплощенное в разрушении и разграблении Иерусалимского храма, было настолько значительным, что его младший брат, римский император Домициан, воздвиг в его честь арку, подробно изображающую Тита, несущего в Рим, захваченные трофеи.

«Арка Тита», воздвигнутая в 81 году н.э., представляет собой сооружение с изображением различных храмовых сокровищ, включая знаменитый цельный золотой подсвечник с семью ветвями или Менору, две серебряные трубы, золотой стол, пурпурные завесы и множество золотых и серебряных сосудов. Тит хранил их в Храме Мира или Темпио делла Паче. В 191 году н.э. здание было разрушено пожаром, но позже восстановлено императором Септимием Севером. Когда строение прорвал огонь, сокровища находились в Храме выставленными на обозрение в течение 100 лет.

Некоторые историки считают, что сокровища были спасены от пожара и хранились во дворце на соседнем Палатинском холме. Согласно другим версиям истории, римляне быстро закопали сокровища в реке Тибр. Современное государство Израиль, убеждено, что все еще существует вероятность того, что сокровища храма спрятаны в подземных хранилищах Ватикана, отметил Мейер. Однако еврейский историк профессор Лоуренс Х. Шиффман утверждал, что существует очень мало конкретных доказательств, подтверждающих эту теорию. Охота за храмовыми сокровищами продолжается.

Источник: www.express.co.uk