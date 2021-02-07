 

Марк Цукерберг прогнозирует крах рынка офисной недвижимости

07.02.2021, 21:20, Новости дня
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Марк Цукерберг, основавший легендарную компанию Facebook и запустивший целую индустрию социальных сетей, прогнозирует крах рынка офисной недвижимости. По его мнению, в ближайшие годы спрос на рабочие кабинеты значительно сократится во всем мире.

Цукерберг указывает на невероятный рост количества людей, начавших работать в удаленном режиме. Им больше не нужно ходить на работу! Они трудятся, не выходя из собственной квартиры.

Однако за последний год такая динамика наблюдалась в связи с карантинными ограничениями. В дальнейшем же трудно себе представить, что владельцы и руководителей предприятий, проверившие на собственном опыте, что им не нужно оплачивать содержание офисов, возвратятся к привычному стандарту. Кроме того, на подходе технологии связи пятого поколения и новые возможности в дополненной реальности, которые только расширят потенциал удаленного труда.



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