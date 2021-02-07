 

Сотрудники Vodafone рассказали о способах повышения скорости мобильного Интернета

07.02.2021, 21:20, Новости дня
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Как сообщили представители компании Vodafone, их специалисты провели тщательный анализ факторов, влияющих на скорость передачи данных в системе мобильного Интернета. В результате удалось составить перечень рекомендаций для улучшения данной услуги.

По словам специалистов, скорость передачи данных будет выше, если ваше мобильное устройство правильно подключено к системе, а все предлагаемые разработчиком обновления приняты и установлены.

Кроме того, стоит обратить внимание на наличие вирусов, которые могут тормозить скорость соединения. Если необходимо ускорить работу, закройте неипользуемые в данный момент окна и проследите за тем, чтобы модем не был занят скачиванием какого-либо контента, которое вы сами не задавали.



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