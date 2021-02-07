Сотрудники Vodafone рассказали о способах повышения скорости мобильного Интернета
07.02.2021, 21:20,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Как сообщили представители компании Vodafone, их специалисты провели тщательный анализ факторов, влияющих на скорость передачи данных в системе мобильного Интернета. В результате удалось составить перечень рекомендаций для улучшения данной услуги.
По словам специалистов, скорость передачи данных будет выше, если ваше мобильное устройство правильно подключено к системе, а все предлагаемые разработчиком обновления приняты и установлены.
Кроме того, стоит обратить внимание на наличие вирусов, которые могут тормозить скорость соединения. Если необходимо ускорить работу, закройте неипользуемые в данный момент окна и проследите за тем, чтобы модем не был занят скачиванием какого-либо контента, которое вы сами не задавали.
Смотреть комментарии → Комментариев нет