Мнение: Эволюция образа героя в Советском кино

07.02.2021, 21:18, Разное

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О том, как эволюционировал образ героя в советском кино и о том, как расцветшие буйным цветом в Перестройку и "святые 90-е" патологии в образе "героя", опирались на некоторые тенденции, которые уходили своими корнями в позднесоветскую действительность.

Аннотация:

Антисоветские тенденции стали отчётливо проявляться в советском кино (и шире, в советской культуре) уже к концу 1970-х годов. На смену яркому, энергичному положительному персонажу с твёрдыми моральными принципами приходят внешне непривлекательные мямли. Всё большее место в кинематографе завоёвывает мещанство и всё меньше − высоких нравственных ориентиров, мотивирующих на саморазвитие. Всё чаще деятели культуры отходят от принципа, что задача искусства − не просто отображать действительность, а звать человека в его лучших проявлениях. Исчезает с экранов и из литературы рабочего класса, советский герой-победитель исчезает даже из фильмов о войне. Как ни парадоксально, в последние годы в российском кино проявились робкие обратные тенденции возвращения к советскому подходу в кино (фильм "Подольские курсанты").

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PS. Кстати, в марте выходит уже 18-й том собрания сочинений Сталина "Сталин.Труды". В нем представлены статьи и документы написанные Сталиным с декабря 1921-го по июль 1922-го года. Предыдущие 17 томов + свежий, можно заказать вот тут https://prometej.info/books/all/

У меня пока выкуплено 15 томов, в марте закажу оптом недостающие (обычно, закупаю по 3-4 штуки, чтобы сэкономить на персылке). Со временем, соберется полное ПСС, которое несколько больше обычного ПСС изданного в СССР, за счет дополнительных документов и ранее не публиковавшихся статей и выступлений. Если вообще не читали, то вполне можно начать и с классического ПСС (оно лучше прочего раскрывает вопрос "Что из себя представлял товарищ Сталин" и дает представление о его образе мысли и логике). Так как я классическое ПСС прочел в электронке, то новое издание по большей части интересно тем, чего не было в классическом издании, там порой попадаются очень интересные вещи, дополняющие образ Сталин в различных аспектах. Ну а в целом, прежде чем делать вывод о Сталине, прочитайте самого Сталина, составьте свое собственное мнение о нем, затем, при возможности, ознакомьтесь с подлинными документами на тему тех или иных событий и действий, а потом уже переходите к трактовкам других людей.

PS2. На днях подогнали свежий календарь со Сталиным "Напутствие большевикам" Обновил прошлогодний.

Очень хорошо подобраны цитаты + отличная полиграфия.

https://vk.com/kalendarstalin?w=wall-150482000_7312 – более подробно о них вот тут

https://ruszamir.ru/?from=vk-post_main -закупить можно тут

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