 

На границе со Словакией задержали трех нелегальных мигрантов – Госпогранслужба

07.02.2021, 21:16, Новости дня
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На украинско-словацкой границе задержали трех нелегальных мигрантов, которые незаконным образом пытались добраться до стран Евросоюза. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

“Пограничники Чопского отряда совместно со словацкими коллегами задержали трех иностранцев, которые в обход пунктов пропуска пытались добраться до стран Евросоюза”, – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что пограничный наряд отдела “Ужгород” обнаружил мужчину, который пробирался через лес в сторону Словакии. У него не было при себе документов, он назвался гражданином Ливии. Во время его задержания пограничники заметили еще двух иностранцев, которые, увидев правоохранителей, пытались сбежать.

Украинские военнослужащие проинформировали пограничную полицию Словакии о попытке нелегального пересечения границы. Они задержали двух мужчин, которые также не имели паспортов, однако назвались гражданами Непала.

В ведомстве рассказали, что задержанного на украинской стороне доставили в пограничное подразделение для проведения проверок и составления соответствующих процессуальных документов. После установления личности и обстоятельств правонарушения его привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Еще двух правонарушителей передадут Украине в порядке реадмиссии.

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В 2020 году украинские пограничники задержали почти 9250 нелегальных мигрантов. Более 8 тыс. из них были задержаны за нарушение правил пребывания в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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